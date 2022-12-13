В воскресенье петербуржцев ждет небольшая облачность и до +13

Осадков в Петербурге не ожидается.

В воскресенье, 9 апреля, в Петербурге ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Периферия обширного антициклона "Ольденбургия" сформирует погоду в городе. Осадков в Петербурге не ожидается. Температура воздуха прогреется от +11 до +13 градусов. В Ленинградской области ожидается до +15 градусов.

Направление ветра северо-восточное, его скорость составить 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - 771 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в Вербное воскресенье. Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

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Фото: Piter.tv

