В выходные в Ботаническом саду пройдет фестиваль "Торжествуй, зеленый май"

Сейчас здесь цветут лиловые рододендроны, сакура, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны.

С 6 по 8 мая в Ботаническом саду пройдет фестиваль "Торжествуй, зеленый май". Жителей Петербурга приглашают посмотреть на первые молодые побеги, травинки, яркие цветы. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

На зелёном фоне Парка-дендрария ярко выделяется желтая форзиция, лиловые рододендроны, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны и розовые лепестки сакуры. Пресс-служба Ботанического сада

Посетителям предлагают заглянуть на выставку "Природа вещей", прогуляться по оранжерее, пройдя с ребенком квест, и принять участие в мастер-классах.

Только 6 и 7 мая будет работать экспозиция Ботанического музея, посвященная растительности Земного шара, эволюции растительного мира, месту растений в жизни человека. В Японском саду можно прогуляться вокруг нижней чаши. Попасть туда можно с 12:00 до 15:45.

Фестиваль адаптировали и для детской аудитории. Перед малышами выступят артисты Клоун-мим-театра "Мимигранты". Кроме того, в Парке-дендрарии тоже подготовили музыкально-развлекательную программу.

Ранее на Piter.tv: к 9 Мая учреждения культуры Ленобласти подготовили спектакли, общедоступные концерты, выставки.

Фото: Телеграм / Ботанический сад