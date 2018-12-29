В вечерний час пик станцию "Старая деревня" проверяли 30 минут

Во вторник, 29 января, станцию метро "Старая деревня" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.
Станцию закрыли в 17-55, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 18-22. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.
В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом.
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Фото:piter.tv
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