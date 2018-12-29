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В вечерний час пик станцию "Старая деревня" проверяли 30 минут
Сегодня, 19:48
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IRINA_CHALKINA

В вечерний час пик станцию "Старая деревня" проверяли 30 минут

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В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Во вторник, 29 января, станцию метро "Старая деревня" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 17-55, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 18-22. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом.

Ранее мы сообщали о том, что На Володарском мосту произошло ДТП: есть пострадавшие

Фото:piter.tv

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Теги: закрыли станцию старая деревня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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