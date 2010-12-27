В учебных целях. В Петербурге прорвало гидрант

Протечку устранили почти за час.

В среду, 23 октября, в Петербурге аварийная бригада "Водоканала" устранила искусственно спровоцированное вытекание. Ою этом сообщает "Петербургский дневник".

Учения проводили на перекрёстке Шлиссельбургского проспекта и переулка Слепушкина. В ходе работ специалисты оперативно устранили вытекание на сетях водоснабжения в максимально приближенных к реальной аварии условиях. С момента приезда бригады до пуска воды прошел час и десять минут. Отметим, что обычно серьезные аварии устраняют до 4-х часов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вагоны грузового поезда сошли с путей.

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