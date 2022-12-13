В трех районах Петербурга ограничат движение 10 и 11 марта

В Кронштадтском районе ограничат движение транспорта по Посадской улице в городе Кронштадте от улицы Восстания до улицы Велещинского. Это будет действовать с 10 марта по 9 сентября 2024 года.

В Петербурге 10 и 11 марта ограничат движение для автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 11 по 21 марта ограничат движение по улице Декабристов от Английского проспекта до Мастерской улицы. Также с 11 по 14 марта закроют движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка к Малодетскосельскому проспекту.

В Кронштадтском районе ограничат движение транспорта по Посадской улице в городе Кронштадте от улицы Восстания до улицы Велещинского. Это будет действовать с 10 марта по 9 сентября 2024 года.

В Курортном районе с 11 по 13 марта закроют движение транспорта по Нижней улице в городе Зеленогорске от Артиллерийской улицы до Курортной улицы.

Ранее почти на месяц ограничат перекресток Художников и Луначарского. Ограничения вступят в силу 10 марта и закончатся 6 апреля.

Фото: Piter.tv

