Почти на месяц ограничат перекресток Художников и Луначарского

Ограничения вступят в силу 10 марта и закончатся 6 апреля.

Стало известно, что в Выборгском районе Петербурга ограничат движение на пересечении проспектов Художников и Луначарского. Там будут проводиться ремонтные работы. Об этом 7 марта рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения вступят в силу 10 марта и закончатся 6 апреля. Специалисты реконструируют светофорные объекты.

Ранее более 80 петербургских гидов подписали письмо против поправок в закон об охранных зонах. В письме обращения сказано, что гиды считают своим долгом и делом жизни рассказывать горожанам и гостям города о красоте Петербурга, его выдающейся архитектуре и истории.

Фото: Piter.tv

