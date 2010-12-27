В торговых центрах зафиксировали максимальное за 6 лет количество свободной площади

Оно достигло 3,6 %.

Доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга выросла на 0,5 п.п. за период с апреля по июнь 2019 года и достигла 3,6%. Это максимальный квартальный прирост вакантности за последние шесть лет. Соответствующее исследование провела консалтинговая компания JLL.

Эксперты объясняют это уходом ритейлеров с неперспективных объектов после окончания сроков договоры аренды. Вторая причина - ротация арендаторов, которая проводится собственниками торговых помещений с помощью поднятия арендной ставки. По прогнозу вакантность опустится до 3,2 - 3,3% до конца текущего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рестораторы предпочитают центральным улицам фуд-холлы.

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