В Петербурге фуд-холлы стали популярнее ресторанов

В центре стало появляться меньше новых заведений.

Компания JLL проанализировала состояние центрального рынка стрит-ритейла в Петербурге во втором квартале 2019 года. Выяснилось, что его активность снизилась.

Падение спроса наблюдалось среди арендаторов в общепите, fashion-сегменте и сфере услуг. Обычно весна - активный период открытия новых заведений, однако в этот раз их количество снизилось на 7% по сравнению с прошлым кварталом.

Ровно год назад в центре открылись 50 точек питания, в этом году - 34. Рестораторы стали предпочитать центральным улица фуд-холлы: "Голицын Лофт", "Севкабель Порт", "Василеостровский рынок". Эти места привлекают к себе внимание многих петербуржцев.

На Невском проспекте доля свободных помещений достигла своего максимума за последний год.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе. Комитет по контролю за имуществом Петербурга устраивает регулярные рейды по паркам и улицам города. Также на этой неделе пришлось освободить помещение кафе на Рубинштейна.

Фото: wikipedia.org