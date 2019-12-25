В сериале "Властелин колец" появятся чернокожие хоббиты

В сериале "Властелин колец" Amazon будут представлены хоббиты разных рас. Об этом сообщил участник проекта, британский актер Ленни Генри в прямом эфире шоу BBC Radio 4 today.
Я чернокожий хоббит, и это прекрасно.
Отметил Ленни Генри
Действие в приквеле развернется в ранние дни Шира и мира, за три тысячи лет до событий, показанных в оригинальной серии фильмов. Хоббиты – коренное население этой земли, их еще называют мохноногами.
Мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть.
Заявил актер
По его словам, особый акцент сценаристы сделали на "женщинах-героях". Они будут людьми, а не хоббитами.
Ранее стало известно, что съемки второго сезона сериала по "Властелину колец" пройдут в Великобритании. Их перенесут из Новой Зеландии.
Премьера первого сезона состоится на Amazon осенью 2022 года. Планируется выпускать по одной серии в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия.
Фото: Twitter / Lenny Henry
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