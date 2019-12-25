В сериале "Властелин колец" появятся чернокожие хоббиты

Одного из них сыграет актер Ленни Генри.

В сериале "Властелин колец" Amazon будут представлены хоббиты разных рас. Об этом сообщил участник проекта, британский актер Ленни Генри в прямом эфире шоу BBC Radio 4 today.

Я чернокожий хоббит, и это прекрасно. Отметил Ленни Генри

Действие в приквеле развернется в ранние дни Шира и мира, за три тысячи лет до событий, показанных в оригинальной серии фильмов. Хоббиты – коренное население этой земли, их еще называют мохноногами.

Мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Заявил актер

По его словам, особый акцент сценаристы сделали на "женщинах-героях". Они будут людьми, а не хоббитами.

Ранее стало известно, что съемки второго сезона сериала по "Властелину колец" пройдут в Великобритании. Их перенесут из Новой Зеландии.

Премьера первого сезона состоится на Amazon осенью 2022 года. Планируется выпускать по одной серии в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия.

Фото: Twitter / Lenny Henry