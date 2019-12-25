Съемки второго сезона сериала по "Властелину колец" пройдут в Великобритании

Премьера первого сезона состоится осенью 2022 года.

Съемки сериала по "Властелину колец" перенесли из Новой Зеландии в Великобританию. Правительство Новой Зеландии разочаровало такое решение студии Amazon Studios. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра экономического и регионального развития страны Стюарта Нэша.

Постпродакшн первого сезона продолжится в Новой Зеландии до июня 2022 года. Второй сезон будет снят уже в Великобритании.

Премьера первого сезона состоится осенью 2022 года. Планируется выпускать по одной серии в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия. Известно лишь то, что действие развернется за три тысячи лет до событий, описанных в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец".

Ранее мы писали, что Amazon ведет фальшивые съемки сериала по "Властелину колец".

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"