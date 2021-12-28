В театре "Приют комедианта" состоялась премьера спектакля "Идиот". Мотив романа Достоевского прозвучал в совершенно новой истории. Герои постановки оказываются в современном Петербурге.

Стал что-то смотреть, читать и набрёл на такую передачу, которая называется "Я псих". Это передача про наших эмигрантов, которые живут в Германии и рассказывают о своих психических расстройствах. Тут же есть психотерапевт, который их наблюдает в процессе. Не то чтобы они являются прототипами, но их какой-то историей и их поэзией я вдохновлялся. И, кроме того, ещё есть несколько текстов просто из Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) моей приятельницы Лизы Савиной, которая просто прекрасно пишет в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) . Это хороший слог, живой, сегодняшний, острый. Есть много моих текстов, что-то сочиняли в процессе с артистами. В общем, в результате возникает каша, хотя эта каша достаточно стройная. Какие-то огромные куски Достоевского взяты вообще без изменения, а где-то мы их адаптируем и преломляем.

Пётр Шерешевский, режиссёр