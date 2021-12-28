В театре "Приют комедианта" состоялась премьера спектакля "Идиот". Мотив романа Достоевского прозвучал в совершенно новой истории. Герои постановки оказываются в современном Петербурге.
Стал что-то смотреть, читать и набрёл на такую передачу, которая называется "Я псих". Это передача про наших эмигрантов, которые живут в Германии и рассказывают о своих психических расстройствах. Тут же есть психотерапевт, который их наблюдает в процессе. Не то чтобы они являются прототипами, но их какой-то историей и их поэзией я вдохновлялся. И, кроме того, ещё есть несколько текстов просто из Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) моей приятельницы Лизы Савиной, которая просто прекрасно пишет в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) . Это хороший слог, живой, сегодняшний, острый. Есть много моих текстов, что-то сочиняли в процессе с артистами. В общем, в результате возникает каша, хотя эта каша достаточно стройная. Какие-то огромные куски Достоевского взяты вообще без изменения, а где-то мы их адаптируем и преломляем.
Пётр Шерешевский, режиссёр
В спектакле соединяются театр и кино: крупные планы актёров выводятся на экран. Благодаря прямой трансляции зрители видят детали и мимику артистов.
Мы как в кино существуем на камеру, но ещё и на сцене находимся. И мы также работаем на зрителя, который сидит в зале. Камера – это скорее просто подглядывание за нашими эмоциями.
Анна Саклакова, актриса
Мы мало чем отличаемся от тех людей. У нас те же самые проблемы, боли, душевные какие-то переживания. Интересно здесь и сейчас рефлексировать на эту тему.
Татьяна Ишматова
Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Текст и видео: Ксения Александрова, Лиана Мельникова, Мария Шилина
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