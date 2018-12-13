Незнакомка ограбила 86-летнего мужчину в супермаркете на Московском проспекте

В Петербурге задержали женщину, которая ограбила 86-летнего мужчину в супермаркете на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Воровка незаметно подкралась к пенсионеру и похитила из кармана пиджака 300 тысяч рублей. Однако далеко уйти ей не дали. Подозреваемую задержали с поличным на месте преступления.
Похищенное было изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Фото: Piter.TV
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