Незнакомка ограбила 86-летнего мужчину в супермаркете на Московском проспекте

Женщина похитила у пенсионера 300 тысяч рублей.

В Петербурге задержали женщину, которая ограбила 86-летнего мужчину в супермаркете на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Воровка незаметно подкралась к пенсионеру и похитила из кармана пиджака 300 тысяч рублей. Однако далеко уйти ей не дали. Подозреваемую задержали с поличным на месте преступления.

Похищенное было изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV