В суд направили дело о смерти одного из старейших сотрудников БДТ

Обвиняемый — заместитель начальника автоколонны и лицо, осуществляющее контрольные функции.

В суд Петербурга передали уголовное дело, которое завели после падения работника БДТ на льду и последующей смерти. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В декабре 2022 года сотрудник ДБТ имени Товстоногова Адиль Велимеев поскользнулся на льду в переулке Джамбула из-за плохой уборки тротуара.

После падения мужчина попал в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также перелом лобной и теменной костей. Спустя месяц петербуржец умер.

Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". За нарушение этой статьи грозит до трех лет лишения свободы. Обвиняемый — заместитель начальника автоколонны и лицо, осуществляющее контрольные функции.

Ранее в Пушкине мужчина избил и изнасиловал бывшую возлюбленную. У женщины диагностировали перелом ребра, гематомы и другие травмы.

Фото: piter.tv

