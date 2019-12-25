В субботу в Петербурге ожидается жара до +26 градусов

Синоптики называют субботу последним солнечным днем.

Суббота, 22 августа, станет последним солнечным днем в Петербурге. По прогнозу специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, перед чередой дождей выходной день порадует петербуржцев летним теплом.

Так, днем на город опустится солнечная и сухая погода, но к вечеру облаков станет больше, ночью и вовсе начнутся дожди. Такая переменчивость погоды объясняется антициклоном, отступившим из-за циклона с запада. Днем воздух в Петербурге прогреется до +24...+26 градусов, по области температура может подняться на градус выше. Ветер придет с юга и подует со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст.

Ранее мы делились прогнозом ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

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