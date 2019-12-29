В субботу в Петербурге ожидается снег

Температура будет колебаться в промежутке от -1 до + 1 градуса.

В субботу, 29 февраля, в городе на Неве можно ожидать переменную облачность и небольшой снег. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик рассказал, что Петербург оказался в зоне гребня антициклона, поэтому температура сегодня будет колебаться в промежутке от - 1 до + 1 градуса, а западный ветер разгонится до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

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