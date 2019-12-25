В субботу на 7 магистралях Ленобласти запланированы дорожные работы

Движение будет затруднено на десяти участках федеральных трасс.

В субботу, 28 марта, на некоторых участках трасс 47-ого региона планируется установка дорожных знаков и ремонт асфальтного покрытия. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение ограничат на следующих участках:

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 168 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 672 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 108-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 "Вологда – Тихвин":

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 "Выборг-Светогорск":

— км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста;

— км 11-22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 "Магистральная":

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола":

— км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники коммунальных служб в Ленобласти будут работать на следующей неделе.

Фото: Pixabay