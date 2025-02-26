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В Лисьем Носу готовится к открытию новый детский сад с бассейном
Вчера, 13:58
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В Лисьем Носу готовится к открытию новый детский сад с бассейном

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Детсад на Авиационной откроют к концу 2026 года в Курортном районе.

В строящемся квартале у станции Лисий Нос в Курортном районе Петербурга готовится к открытию новый детский сад. Здание на Авиационной улице уже передано в собственность города. Оно было построено застройщиком в рамках социальных обязательств перед городом. Площадь объекта — почти 4 тыс. квадратных метров.

Как напомнил губернатор Александр Беглов, к концу 2026 года здесь откроется филиал детского сада №13 Курортного района. Учреждение построено по новому петербургскому стандарту: в нём оборудован бассейн для групп всех возрастов, современные игровые комнаты. Особое внимание уделено естественному освещению помещений.

Ранее Александр Бельский рассказал о будущем Петербурга на ближайшие 10 лет.

Фото: Сольный

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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