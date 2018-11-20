Метель и мокрый снег ожидаются в Петербурге в среду

Днем столбик термометра опустится до минус 3 °С.

В среду, 6 февраля, в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и метели. Об этом сообщают специалисты городского Гидрометцентра.

Ветер в этот день будет дуть с юга и юго-запада со скоростью до 5 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. Этой ночью в городе на Неве похолодало до минус 5 °С. Днем температура прогреется до минус 3 °С.

Специалисты предупреждают, что на дорогах города и области может образоваться гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

В ночь с 6 на 7 февраля в Северной столице ожидается похолодание. Метеорологи прогнозируют температуру воздуха до минус 17 °С.

Ранее мы писали, что студент погиб под завалами снега на Аптекарском переулке.

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