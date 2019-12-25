Из квартиры в Колпино в приют перевезут 26 собак

Женщина не выгуливала псов, которых подбирала на улице.

В Колпино из квартиры местной жительницы выселят 26 собак. Женщина забирала домой уличных псов, но она не выводила животных гулять на улицу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Колпинского района

К главе районе Анатолию Повелию 8 октября пришла девушка, которая пожаловалась на невыносимые условия жизни из-за соседки. Бездомные животные не выгуливались, а справляли свои нужды прямо в квартире, запах стали чувствовать и другие жильцы дома.

Анатолий Повелий принял решение переселить собак в приют для бездомных животных "Мурка и Барбос". Собак перевезут уже завтра, 28 октября. Сопровождать операцию будут ветеринарные врачи.

Петербургский ветеринарный центр пересаживает органы бездомных животных.

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