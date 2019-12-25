В спортклубе у безработного москвича украли телефон и часы на 1,6 миллиона

У москвича в спортивном клубе украли вещи на сумму 1,6 миллиона рублей.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что у безработного жителя Москвы в спортивном клубе украли часы, наушники и телефон стоимостью 1 600 000 рублей. Пока мужчина был на тренировке, неизвестный вскрыл шкафчик в раздевалке и похитил дорогие вещи.
Вора ищут, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".
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Фото:ixabay.com
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