В спортклубе у безработного москвича украли телефон и часы на 1,6 миллиона

Неизвестный вскрыл шкафчик и украл дорогие вещи.

У москвича в спортивном клубе украли вещи на сумму 1,6 миллиона рублей.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что у безработного жителя Москвы в спортивном клубе украли часы, наушники и телефон стоимостью 1 600 000 рублей. Пока мужчина был на тренировке, неизвестный вскрыл шкафчик в раздевалке и похитил дорогие вещи.

Вора ищут, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".

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Фото:ixabay.com