В Петербурге за неделю из-за непогоды повалило 600 деревьев

Сотрудники коммунальных служб активно занимаются устранением последствий стихии, проводя инспекции городских территорий на предмет наличия стволов и веток, которые могут представлять опасность для жителей.

В течение недели в Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий было повалено около 600 деревьев. В городе бушевали сильные штормы. Информацию об этом предоставила пресс-служба комитета по благоустройству.

В последние дни скорость ветра достигала 30 м/c, что является аномально высоким показателем для этого региона. За выходные в городе упало около 60 деревьев. К счастью, обошлось без серьёзных инцидентов.

Сотрудники коммунальных служб активно занимаются устранением последствий стихии, проводя инспекции городских территорий на предмет наличия стволов и веток, которые могут представлять опасность для жителей.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство набережной Большой Невки до Парка 300-летия завершится в 2025 году.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга