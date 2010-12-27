Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В обрушении лесов на Гражданской улице обвинили главного инженера
Сегодня, 17:15
0
Rybka123
133

В обрушении лесов на Гражданской улице обвинили главного инженера

0
 
 

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

В обрушении строительных лесов на Гражданской улице виноват главный инженер. Такое решение приняли следственные органы Петербурга в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба СКР города на Неве.

В отношении 35-летнего  главного инженера ООО "Альтернатива" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Избранную меру пресечения в отношении обвиняемого СК не озвучил.

Напомним, что инцидент произошел 14 августа на Гражданской улице,8. В результате обрушения строительных лесов с четвертого этажа пострадали пятеро рабочих. Один из них позднее скончался.  

Фото: Piter.TV

Все новости района
Теги: обрушение лесов на гражданской улице , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5