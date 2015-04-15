В следующем году в Петербурге доделают ледокол «Нарвская застава»

Ледокол Нарвская застава готов на 68 процентов.

Второй городской ледокол Нарвская застава готов уже на 68%. Судно пополнит природоохранный флот Петербурга и сможет выполнять не только ледовые, но и противопожарные задачи.

Строительство ледокола Нарвская застава для природоохранного флота Петербурга планируют завершить в следующем году. Сейчас готовность судна составляет 68%, сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.

Новый ледокол станет вторым специализированным судном такого типа в составе городского флота после Невской заставы. Оба корабля обладают расширенным функционалом и могут использоваться не только для работы во льдах.

По словам Соловейчика, ледоколы способны участвовать в тушении пожаров на воде и в прибрежных зонах. Это позволит повысить возможности Петербурга при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сейчас природоохранный флот города включает около 150 единиц различной техники. В его составе есть суда и машины для дноуглубительных работ, устранения последствий нефтеразливов и удаления водной растительности.

Глава профильного комитета отметил, что город продолжает обновлять технику и повышать эффективность работы флота. В прошлом году Петербург получил новую машину для покоса водной растительности, а в 2026 году основное внимание уделяют завершению строительства ледокола Нарвская застава.

В декабре 2023 года ледокол "Невская застава" освободил сухогруз "Пола Калиста", который был скован во льдах Невы несколько дней.

Фото: Смольный