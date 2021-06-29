В сквере у клуба "Космонавт" появятся самодельный амфитеатр и огород

Благоустройство общими силами жителей сквера в Семеновском округе поможет решить проблему маргинальности района, считают активисты.

Жители исторического района Семенцы облагородят сквер у клуба "Космонавт". Вместе с архитектурным бюро активисты создадут новое пространство с помощью концепции тактического урбанизма.

То есть мы сами создаем наши объекты и смотрим, пользуются ли они спросом, расположены ли в правильном месте. Если нет – мы можем их быстро убрать, поменять, переставить в другое место. В этом соль тактического урбанизма. Мария Левченко, архитектор

Активные жители представили идеи благоустройства сквера в виде бумажных 3D-моделей. Популярной темой для оформления стал космос, одна из команд предложила изобразить на брандмауэре граффити "Семеновский полк в космосе".

Помимо космоса были еще идеи. Например, улитка – образ slow-life, потому что многие жители ассоциируют этот район с уютом, считают его медленным. И образ другой команды – глаза, так как этому скверу не хватает наблюдения для того, чтобы снизить конфликт. Мария Левченко, архитектор

Во дворе на Бронницкой, 24 установят амфитеатр для просмотра кино, стол для пинг-понга, стойку с буккроссингом и соседский огород. Все объекты жители будут создавать своими руками под руководством мастера-плотника.

Мне хотелось какое-то место, где можно собраться с соседями или активно провести время. Сейчас волонтерство, соседство и прочее - это скорее как вариант досуга. Со своей стороны я готова поддерживать порядок, как-то помогать. Надежда, местная жительница

По словам жителей, днем во дворе гуляют собачники, вечером отдыхают фанаты, алкоголики и закладчики. Благоустройство сквера общими силами поможет решить проблему маргинальности района.

Маргиналы появляются там, где мало людей. Если есть общественный контроль, если есть привлечение большего числа людей, которые используют эту территорию, то маргиналы соответственно сами меньше ее используют. Антон Николаенков, архитектор

4 июля на Соседском фестивале в Дойниковом переулке 4-6 активисты возведут объекты тактического урбанизма. В этот же день там пройдут лекции об истории района, мастер-классы и дискуссии по урбанистике с известными активистами города.

И будет секция урбанистики, где известные активисты города расскажут нам о том, как они в своих муниципальных образованиях внедряют тактический урбанизм. Поделятся с нами опытом. Мария Кожухова, руководитель проекта

В планах у жителей и архитекторов подать проект благоустройства сквера на конкурс "Твой бюджет", чтобы дальше развивать исторический район Семенцы.

Видео, фото: Piter.TV, бюро "АРХДВОР"