В сквере на улице Типанова в честь Дня города высадили молодые клены

Раньше в аллеях сквера росли огромные вязы, но их пришлось выкорчевать из-за болезни.

В честь Дня города в сквере на улице Типанова посадили молодые клены. Высадкой растений занималось государственное садово-парковое предприятие "Южное". Корреспондент Piter.TV поговорил с представителями организации и узнал, что еще появится в сквере на Типанова в этом году.

Раньше в аллеях сквера росли огромные вязы, но их пришлось выкорчевать из-за болезни. Местные жители расстроились, так как очень нуждались в зеленом островке для отдыха и прогулок с детьми. В 2019 году город принял решение высадить в сквере 204 кленовых саженца. Теперь в двух аллеях будут расти краснолистные и пестролистные и сахарные клены.

Наш рабочий день начинается с 8 утра. Были подготовлены посадочные места – выкопаны ямы. Далее был поставлен посадочный материал - грунт, были добавлены удобрения. Сейчас происходит закапывание растений, закапывание деревьев. Мария Ершова, директор государственного садово-паркового предприятия "Южное".

В течение трех лет специалисты будут проводить мониторинг растений, а также поливать и удобрять их. Кроме высадки деревьев в сквере обновят набивное покрытие, газоны, а также установят цветники. Вдоль дорожек аллеи поставят новые скамейки и урны для мусора.

Видео и фото: Piter.TV