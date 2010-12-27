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В сквере Виктора Цоя планируют озеленить стены и установить тренажеры
Сегодня, 19:34
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IRINA_CHALKINA
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В сквере Виктора Цоя планируют озеленить стены и установить тренажеры

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Такая идея возникла у Администрации Петроградского района в рамках городской программы "Твой бюджет".

Сквер Виктора Цоя планируют благоустроить в рамках городской программы "Твой бюджет". Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Администрация Петроградского района уже обратилась с такой идеей в Комитет имущественных отношений. Дело в том, что ведомство не может начать работу без передачи прав на территорию. На следующей неделе по этому вопросу состоится совещание. 

Автор проекта предлагает озеленить стены в сквере, установить в нем тренажеры и облагородить зону отдыха. 

Сквер Виктора Цоя находится на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, у дома № 2 по Любанскому переулку.

Ранее мы писали о том, что петербургский "Рекорд" извинился за ведущего, который не знает творчество Цоя

Фото: Сквер Цоя 2.0/ВК

 

 

 

 

 

 

Теги: виктор цой , группа кино , сквер виктора цоя
Категории: Лента новостей Новости СПб

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