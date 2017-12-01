В скором будущем экзоскилеты помогут ходить людям с ограниченными возможностями

Если вы любитель фантастики и если вы сейчас стоите, то лучше присядьте. Чтение эмоций прохожих, управление предметами с помощью силы мысли больше не выдумка! В этом предлагает убедиться science-выставка, где смешиваются наука и искусство. Все экспонаты, представленные здесь, выполняют одну особую роль – они помогают людям с ограниченными возможностями.

Во второй день фестиваля нейротехнологий в Люмьер-Холле состоялся "Нейротлон" – соревнования людей и технологий. Участники могли опробовать такие новшества, как ЕХО, экзоскелет – в нем они проходили полосу препятствий. Простая горка, мячи возле мини-ворот, ступеньки – такая трасса обычному человеку покажется элементарной, но не для тех, кто большую часть жизни провел в инвалидной коляске.

Эти соревнования меняют жизнь людей с ограниченными возможностями. Они по-другому начинают ощущать себя. Это своеобразный драйвер в их жизни – участвовать в подобных соревнованиях. А для производителей это возможность улучшить свои изделия, чтобы еще больше помочь таким людям. Владимир Конышев, руководитель компании "Нейроботикс"

Brain Computer Interface – технология, со стороны похожая на примитивн

ую компьютерную игру, не так проста на самом деле. Персонаж каждого участника движется к победе с помощью силы мысли, ведь эта технология обрабатывает электрические сигналы с коры головного мозга и передает их на компьютер. Никакого мошенничества и ловкости рук – только сила мысли!

Это технологии, которые в дальнейшем помогут улучшить жизнь и быт людей с инвалидностью. Мы развиваемся, и меня уже спрашивали, как скоро это будет – завтра, послезавтра? Все зависит от нашей постепенной работы в этом направлении. Юрий Сидоров, участник

Deafblind Neuro – технология, разработанная специально для слепоглухих людей. С помощью специальных аппаратов и тростей незрячие могут распознавать объекты, следовать за движущейся целью и обходить препятствия.

Вместе мы разрабатываем изделия, которые потом помогут не только больным, но и здоровым людям. Например, интерфейс "Москомпьютер" позволит играть в игры, улучшить процесс обучения и так далее, а экзоскелет смогут применять не только для реабилитации в медицине людей, которые пока не могут передвигаться самостоятельно, но и, например, на стройках. Это драйвер для технологии.

Владимир Конышев, руководитель компании "Нейроботикс"

Если говорить о будущем, то реальность перекрывает самые смелые фантазии. Леонид Шпигель, инженер

Видео: PiterTV

Арина Мифтахутдинова, Пётр Кудряшов,