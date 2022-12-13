Подать заявку можно будет с 19 апреля.

Стало известно, что в школьных лагерях Петербурга откроют восемь тыс. дополнительных мест. Летом эти учреждения смогут принять 30 тыс. детей, рассказали в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.

Чаще о нехватке мест сообщали родители из Выборгского, Кировского, Московского, Невского и Фрунзенского районов города, согласно данным аналитиков Центра управления регионом. В общей сложности в этом году в Петербурге в период летних каникул должны заработать 195 учреждений. Это на 35 превышает показатель 2022-го.

Подать заявку можно будет с 19 апреля. До 23 мая документы можно отправить на первую смену, до 21 июня – на вторую, а до 19 июля – на третью.

Ранее суд вынес приговор петербургскому анестезиологу после смерти пятилетней девочки во время операции. Врача признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью 2 года.

Фото: Piter.tv