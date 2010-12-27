У пяти школьников из Купчино диагностировали сальмонеллёз

У учащихся среднего образовательного учреждения во Фрунзенском районе выявили заболевание сальмонеллёзом. Управление Роспотребнадзора по Петербургу занялось расследованием этого дела, сообщила пресс-служба ведомства.
В период с 1 по 15 октября в школе № 360 на Бухарестской улице, 5 зарегистрировано 6 случаев кишечной инфекции. У одного из пострадавших пока не удалось определить заболевание, другие пять детей подхватили сальмонеллёз.
Медики осмотрели учащихся и персонал учреждения, которые контактировали с больными. Специалисты взяли пробы продовольственного сырья и продуктов, а также провели дезинфекцию.
В начале октября вспышка дизентерии произошла в детском саду на Обводном канале.
Фото: pixabay.com
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