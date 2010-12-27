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У пяти школьников из Купчино диагностировали сальмонеллёз
Сегодня, 21:36
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nadezhda_sib

У пяти школьников из Купчино диагностировали сальмонеллёз

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Установить причину еще одного отравившегося школьника пока не удалось.

У учащихся среднего образовательного учреждения во Фрунзенском районе выявили заболевание сальмонеллёзом. Управление Роспотребнадзора по Петербургу занялось расследованием этого дела, сообщила пресс-служба ведомства.

В период с 1 по 15 октября в школе № 360 на Бухарестской улице, 5 зарегистрировано 6 случаев кишечной инфекции.  У одного из пострадавших пока не удалось определить заболевание, другие пять детей подхватили сальмонеллёз. 

Медики осмотрели учащихся и персонал учреждения, которые контактировали с больными. Специалисты взяли пробы продовольственного сырья и продуктов, а также провели дезинфекцию.

В начале октября вспышка дизентерии произошла в детском саду на Обводном канале. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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