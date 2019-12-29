В школе Зеленограда скончалась ученица

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

В Зеленограде выясняют обстоятельства гибели девочки в одной из местных школ. Об этом рассказали в московском ГСУСК.

Сообщается, что подростку стало плохо во время занятий, и она обратилась в медицинский кабинет. Там школьница скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. На месте происшествия с сотрудниками учебного заведения работают следователи.

Ранее мы писали о том, что пенсионер получил тяжелые травмы под колесами авто на Олека Дундича.