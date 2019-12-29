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Rybka123
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В школе Зеленограда скончалась ученица

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По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

В Зеленограде выясняют обстоятельства гибели девочки в одной из местных школ. Об этом рассказали в московском ГСУСК.

Сообщается, что подростку стало плохо во время занятий, и она обратилась в медицинский кабинет. Там школьница скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. На месте происшествия с сотрудниками учебного заведения работают следователи. 

Ранее мы писали о том, что пенсионер получил тяжелые травмы под колесами авто на Олека Дундича

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Категории: Тема дня,

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