Пенсионер получил тяжелые травмы под колесами авто на Олека Дундича

Пострадавшему 82-83 года.

Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП во Фрунзенском районе. Об инциденте сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария на улице Олека Дундича, 21/1 произошла около 16:00. Водитель "ВАЗ" 2001-го года рождения сбил мужчину 1937-го года рождения вне зоны пешеходного перехода. Пенсионера увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за месяц пешеходы больше 7 тыс. раз нарушили ПДД в Петербурге и Ленобласти.

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