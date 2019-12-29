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Пенсионер получил тяжелые травмы под колесами авто на Олека Дундича
Сегодня, 19:40
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Пенсионер получил тяжелые травмы под колесами авто на Олека Дундича

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Пострадавшему 82-83 года.

Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП во Фрунзенском районе. Об инциденте сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария на улице Олека Дундича, 21/1 произошла около 16:00. Водитель "ВАЗ" 2001-го года рождения сбил мужчину 1937-го года рождения вне зоны пешеходного перехода. Пенсионера увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за месяц пешеходы больше 7 тыс. раз нарушили ПДД в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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