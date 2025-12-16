В школах и библиотеках Петроградского района бесплатно покажут золотой фонд "Ленфильма"

Документ также предполагает проведение совместных фестивалей и предоставление районных площадок для съёмок.

В Петроградском районе Петербурга стартует проект по бесплатному показу фильмов из золотого фонда киностудии "Ленфильм". Соглашение между администрацией района и студией подписали 19 июня в торжественной обстановке.

Документ предполагает несколько направлений сотрудничества. Среди них — проведение совместных фестивалей, предоставление районных площадок для съёмок, а также бесплатная демонстрация кинолент в концертных залах, школах и библиотеках Петроградской стороны. Кроме того, планируются встречи зрителей с создателями фильмов.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко пояснила, что в дальнейшем район сможет организовывать показы на своих площадках по заявкам. Она добавила, что обсуждается возможность проведения не просто кинопоказов, а мероприятий с участием киносообщества — например, с приглашением лекторов и киноведов.

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков отметил, что сами по себе кинопоказы сегодня уже не уникальны, поскольку любой фильм можно посмотреть через интернет. Однако, по его словам, встреча на площадке с режиссёром или актёрами, возможность задать им вопросы и поговорить после фильма — это действительно уникальный формат.

Напомним, в конце декабря 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность города. Предполагается, что на её базе будут создавать патриотические и исторические фильмы.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ленфильму" требуются новые высокотехнологичные площадки для развития.

Фото: PIter.TV