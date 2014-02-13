В шахте лифта дома в Металлострое обнаружили труп мужчины

Специалисты не обнаружили признаков убийства.

В воскресенье, 20 сентября, в поселке Металлострой обнаружили тело мужчины.

Труп находился в техническом помещении лифтовой шахты дома №14 по Полевой улице. Отмечается, что тело обнаружили накануне без внешних признаков убийства. Мужчина оказался 36-летним специалистом, который проводил монтажные работы лифтового оборудования в доме. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV