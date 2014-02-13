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В шахте лифта дома в Металлострое обнаружили труп мужчины
Сегодня, 19:44
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smirenny

В шахте лифта дома в Металлострое обнаружили труп мужчины

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Специалисты не обнаружили признаков убийства.

В воскресенье, 20 сентября, в поселке Металлострой обнаружили тело мужчины. 

Труп находился в техническом помещении лифтовой шахты дома №14 по Полевой улице. Отмечается, что тело обнаружили накануне без внешних признаков убийства. Мужчина оказался 36-летним специалистом, который проводил монтажные работы лифтового оборудования в доме. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы писали, что в Петербурге девушка выпала из окна после ночи с тремя любовниками.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружено тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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