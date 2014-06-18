В шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар

Известно об одном пострадавшем, еще один человек остается под завалами.

Повторный горный удар зафиксирован российскими экстренными службами на территории шахты "Таштагольская", расположенной в в Таштагольском районе Кемеровской области. В пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что под завалами находится один из местных сотрудников объекта. Представители региональной прокуратуры отметили, что обрушение произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября.

В шахте "Таштагольская" произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет. сообщение ГУ МЧС РФ

В МЧС РФ ранее подтвердили, что травмы получил один из горняков, второй горняк остается под завалом. Из опасной зоны спасатели эвакуировали 183 шахтеров. На месте инцидента работают 25 человек личного состава ведомства, а также пять единиц техники. У одного из пострадавших медицинский персонал выявил сотрясение головного мозга, однако в настоящее время его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 217 УК РФ. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Работа шатхы временно приостановлена.

Собственник шахты "Листвяжная" не признал вину по делу о взрыве.

Фото и видео: ГУ МЧС России