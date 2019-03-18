В сети появился трейлер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины"

Напомним, что авторы планируют сделать проект похожим на такие фильмы, как "Ребенок Розмари" и "Изгоняющий дьявола".

В среду, 3 октября, Netflix выпустил первый трейлер сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Видеоролик опубликован на стриминговом канале.

Напомним, что авторы запланировали сделать проект похожим на такие фильмы, как "Ребенок Розмари" и "Изгоняющий дьявола". И надо сказать, что им это удалось.

В новом сезоне Сабрина продолжит искать баланс между своей темной стороной и местом в мире смертных, а также попадет в новые приключения и любовный треугольник.

Пемьера сезона состоится на Netflix 5 апреля.

"Сабрина — маленькая ведьма" — американский телесериал, который рассказывает о о девушке по имени Сабрина, ставшей в свой шестнадцатый день рождения ведьмой. Основывается на одноимённых комиксах Archie Comics и состоит из 7 сезонов.

Видео: Netflix