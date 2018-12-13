Сериал будет частью одной вселенной вместе со "Стрелой", "Флэшем", "Супергёрл" и другими шоу The CW по комиксам DC.

В четверг, 16 мая, в сети появился первый трейлер сериала "Бэтвумен" от The CW. Роли опубликован на официальном канале американского телеканала.

Известно, что сериал станет частью одной вселенной вместе со "Стрелой", "Флэшем", "Супергёрл" и другими шоу The CW по комиксам DC.

По сюжету, Бэтмен пропал из Готэма несколько лет назад, а бандиты под предводительством некой Алисы похищают бывшую девушку главной героини по имени Кейт. Девушка находит секретное убежище своего кузена Брюса Уэйна и заручается помощью Люка Фокса, сына мастера, который создал экипировку Темного рыцаря.

В роли Бэтвумен выступит Руби Роуз.

Дата премьеры пока не разглашается.

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Видео:The CW.