В четверг, 16 мая, в сети появился первый трейлер сериала "Бэтвумен" от The CW. Роли опубликован на официальном канале американского телеканала.
Известно, что сериал станет частью одной вселенной вместе со "Стрелой", "Флэшем", "Супергёрл" и другими шоу The CW по комиксам DC.
По сюжету, Бэтмен пропал из Готэма несколько лет назад, а бандиты под предводительством некой Алисы похищают бывшую девушку главной героини по имени Кейт. Девушка находит секретное убежище своего кузена Брюса Уэйна и заручается помощью Люка Фокса, сына мастера, который создал экипировку Темного рыцаря.
В роли Бэтвумен выступит Руби Роуз.
Дата премьеры пока не разглашается.
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Видео:The CW.
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