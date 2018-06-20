Это видео первое из "любовной" трилогии, которая расскажет всю историю одной любви.

В пятницу, 29 марта, в сети появился клип Елены Темниковой на песню "Бабочки". Ролик опубликован на официальном канале певицы.

Известно, что это видео первое из "любовной" трилогии, которая расскажет всю историю одной любви.

Эта глава о самых светлых, искренних и даже слегка эротичных первых чувствах. Она откроется вам как музыкальная шкатулка, и вы гарантированно вспомните свои истории. Свою влюбленность. Клип снят в окрестностях португальского замка Кинта-да-Консейсау XVIII века и на берегу Атлантического океана. Сам король Португалии Жуан V несколько столетий назад не раз посещал рыцарский замок, гулял по натуральным ландшафтам, задавая ход истории отмечает Темникова

Клип посмотрело уже около полутора миллиона пользователей YouTube.

Темникова отметила, что чем больше ролик соберет лайков, тем быстрее она выпустит вторую часть.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге на выходных пройдет парад клоунов

Видео: Елена Темникова/YouTube