Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного праздника юмора "Смешной фестиваль".

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Петербурге на выходных пройдет парад клоунов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре городской администрации.

Так, мероприятие пройдет в рамках XVI Международного праздника юмора "Смешной фестиваль". Клоуны и театральные коллективы из разных регионов пройдут по улицам на Васильевском острове в этом воскресенье, 31 марта.

Посмотреть на этот парад может любой желающий.

Ранее мы сообщали о том, что "Птичку жалко": в Петербурге резко сократилась популяция воробьев

Фото:pixabay