В российский прокат фильм выйдет 3 октября 2019 года.

В среду, 28 августа. в сети появился финальный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.

Действие разворачивается в 1981 году. Главный герой, неудавшийся комик Артур Флек погружается в криминальный мир Готэма. Он хочет стать одним из самых опасных злодеев и врагов Бэтмена.

Режиссером картины выступил Тодд Филлипс. В российский прокат фильм выйдет 3 октября 2019 года - на день раньше мировой премьеры.

Ранее мы сообщали о том, что A$AP Rocky выпустил новый клип .

Видео:WBRussia