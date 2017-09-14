В сети появилось видео с места массовой аварии на Дмитровском шоссе в Москве

По разным данным в ДТП пострадали от 2 до 4х человек. Все они пассажиры автобуса.

Сегодня утром, 14 сентября, на 22 километре Дмитровского шоссе произошла массовая авария с участием 7 машин. На дороге столкнулись рейсовый автобус, грузовик, эвакуатор и легковые автомобили. В аварии пострадали по разным данным от 2х до 4х человек. Все они пассажиры автобуса. О состоянии пострадавших не сообщается.

Авария произошла в 9 часов 15 минут возле дома №21 по Дмитровскому шоссе в сторону области перед Грибками. Сведения о количестве машин, которые пострадали в ДТП разнятся.

В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Москвы появилось видео с места аварии. На месте аварии работали спасательные службы, медики и полиция. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

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