В сети появилось видео массового ДТП на Мурманском шоссе

Авария произошла по вине последнего автомобиля.

В социальных сетях появилось кадры с видеорегистратора водителя, который стал очевидцем массового ДТМ на Мурманском шоссе. Сразу пять автомобилей паролизовали движение по левому ряду трассы.

Инцидент произошел вечером 22 января. Один из будущих участников аварии решил перестроиться в левый ряд, не посмотрев в стекло заднего вида и не включив сигнала поворотника. Ехавшая по левому ряду машина почти успела среагировать, немного зацепив нарушителя. После того, как они медленно затормозили, включив аварийные сигналы, другие автомобили остановились, чтобы перестроиться. В этот самый момент в них на полной скорости влетел пятый участник "елочки".

Пользователей соцсетей повергла в шок такая невнимательность на заснеженной трассе. Многие отметили, что у водителей первого и пятого автомобилей нужно было забрать права на месте ДТП. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Piter.tv публиковал кадры страшного ДТП на трассе Кола, к результате которого погибли четыре человека.

Видео: YouTube / Александр Иванов