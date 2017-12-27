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Видео: на трассе Кола ночью произошло массовое ДТП

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Есть погибшие.

В ночь на 21 января на трассе Кола, по направлению Санкт-Петербург – Мурманск, произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух маршруток.

Читатели Piter.tv сообщили, что авария произошла на 1450 километре дороги. На скользкой заснеженной трассе столкнулись две легковушки и два микроавтобуса, следующие по рейсу "Заозерск-Мурманск" и "Заполярный-Мурманск".

В результате происшествия погибли 4 человека, еще 9 пострадали. Пять из них госпитализированы  в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося проясняются.  

Видео: Piter.tv

Теги: дтп , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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