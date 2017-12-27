Видео: на трассе Кола ночью произошло массовое ДТП

Есть погибшие.

В ночь на 21 января на трассе Кола, по направлению Санкт-Петербург – Мурманск, произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух маршруток.

Читатели Piter.tv сообщили, что авария произошла на 1450 километре дороги. На скользкой заснеженной трассе столкнулись две легковушки и два микроавтобуса, следующие по рейсу "Заозерск-Мурманск" и "Заполярный-Мурманск".

В результате происшествия погибли 4 человека, еще 9 пострадали. Пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося проясняются.

Видео: Piter.tv