В сети появились первые отзывы о "Ведьмаке" от Netflix

Премьера первой серии состоялась 20 декабря.

В пятницу, 20 декабря, состоялась премьера первой серии "Ведьмака" от Netflix. Пользователи уже делятся отзывами о долгожданном сериале.

Новинку оценил кинокритик издания The Independent Ник Хилтон.

"Сериал упускает большинство возможностей обыграть собственную абсурдность или высмеять свою серьезность", —написал он.

Пользователи в соцсетях отметили, что первая сцена драки в "Ведьмаке" затмила "Игру престолов" по своей эпичности. Также высоко оценена эротическая сцена. Однако новинка от Netflix вызвала неоднозначную реакцию из-за кастинга актеров.

Напомним, что главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов".

Фото:Twitter