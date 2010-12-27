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В сети появились первые отзывы о "Ведьмаке" от Netflix
Сегодня, 18:01
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IRINA_CHALKINA

В сети появились первые отзывы о "Ведьмаке" от Netflix

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Премьера первой серии состоялась 20 декабря.

В пятницу, 20 декабря, состоялась премьера первой серии "Ведьмака" от Netflix. Пользователи уже делятся отзывами о долгожданном сериале.

Новинку оценил кинокритик издания The Independent Ник Хилтон.

"Сериал упускает большинство возможностей обыграть собственную абсурдность или высмеять свою серьезность",

—написал он.

Пользователи в соцсетях отметили, что первая сцена драки в "Ведьмаке" затмила "Игру престолов" по своей эпичности. Также высоко оценена эротическая сцена. Однако новинка от Netflix вызвала неоднозначную реакцию из-за кастинга актеров.

Напомним, что главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер. 

По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов".

Фото:Twitter

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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