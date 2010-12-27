В сети появились первые отзывы о "Ведьмаке" от Netflix

В пятницу, 20 декабря, состоялась премьера первой серии "Ведьмака" от Netflix. Пользователи уже делятся отзывами о долгожданном сериале.
Новинку оценил кинокритик издания The Independent Ник Хилтон.
"Сериал упускает большинство возможностей обыграть собственную абсурдность или высмеять свою серьезность",
—написал он.
Пользователи в соцсетях отметили, что первая сцена драки в "Ведьмаке" затмила "Игру престолов" по своей эпичности. Также высоко оценена эротическая сцена. Однако новинка от Netflix вызвала неоднозначную реакцию из-за кастинга актеров.
Напомним, что главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.
По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.
Ранее мы сообщали о том, что критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов".
Фото:Twitter
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