В сети открылся онлайн-рынок российского контента

В форуме примут участие 120 кинокомпаний РФ и закупщики из 40 стран.

В понедельник, 8 июня, стартует международный онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, на котором российские компании представят международным коллегам свой контент. Об этом сообщила пресс-служба Роскино.

В форуме примут участие 120 кинокомпаний из РФ, в их числе ВГТРК, Национальная Медиа Группа, НТВ, каналы Пятница, ТВ-3, Супер и др., а также закупщики из 40 стран, включая крупнейших дистрибьютеров RTL, AMC Networks, Mars CGV, Wild Bunch, Beta Film и др. Основная программа мероприятия продлится четыре дня. При этом зарубежные участники получат доступ к просмотру трейлеров, трансляциям питчингов и сессий еще на четыре дня после окончания деятельности рынка. Лицом Key Buyers Event стала российская актриса Анна Чиповская.

Ранее мы писали, что режиссер "Чернобыля" снимет сериал по мотивам игры The Last of Us.

Фото: keybuyersevent.com