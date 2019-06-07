Появилось видео с моментом ДТП под Казанью, где легковушка на огромной скорости сбила ребенка на велосипеде

Ребенок от удара подлетел в воздух и упал в десятке метров от места столкновения. Видео 18+.

Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 6 июня, в Пестрецах. Сегодня появилось видео с камеры наблюдения с моментом наезда на ребенка.

ДТП произошло на пустынной дороге в Пестрецах в 20 часов 20 минут. Трое подростков катались на велосипедах. Два ребенка успели переехать дорогу, а третий 14-летний школьник немного отстал и был сбит несущейся на огромной скорости машиной.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок от удара подлетает высоко вверх, а затем падает на проезжую часть в десятке метров от места столкновения. Мальчика в критическом состоянии доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался от полученных травм.

Сообщается, что погибший жил с родителями в Казани, а в Пестрецы приехал на каникулы к бабушке и дедушке. Водителю за рулем авто 22 года.

Видео: ВК, Пестрецы