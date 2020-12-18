  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:16
72
smirenny
Код вставки плеера

В сети опубликовали трейлер геймплея MMORPG Crimson Desert

0 0

Игра выйдет в будущем году.

Студия Pearl Abyss опубликовала первый ролик игры MMORPG Crimson Desert, который демонстрирует геймплей. 

Релиз игры ожидают зимой будущего года не только на ПК, но на PlayStation 4 и Xbox One. MMORPG Crimson Desert открывает игроку большой мир с горами, каньонами, пустынями, реками, городами и небольшими поселениями. Действие происходит на континенте Пивел. Главный герой по имени Макдафф возглавляет банку наемников и сражается за власть и земли. Игрок, принимая решения, будет влиять на сюжет и дальнейшие события.

Эксперты уточняют, что MMORPG – логичное продолжение  Black Desert, которая вышла в 2014 году.

 

Состоялся релиз игры Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / Crimson Desert

Теги: mmorpg crimson desert, трейлер геймплея
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии