Она получила высокие оценки от большинства геймеров.

Сегодня, 10 декабря, состоялся релиз игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщили разработчики игры в официальном Twitter-аккаунте.

Ее разработкой занималась компания CD Projekt RED из Польши. Игра стала самой дорогой игрой от польских студий в истории. Впервые Cyberpunk 2077 анонсировали в мае 2012 года. Ее должны были представить в апреле 2020 года, однако выпуск переносили несколько раз. После релиза игра получила высокие оценки от большинства геймеров.

Сюжет Cyberpunk 2077 строится вокруг событий в вымышленном Найт-Сити, где происходят разборки между преступными группировками. Она является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020" Майка Пондсмита.

Ранее стало известно, что Ивлеева и Элджей приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / PlayStation Россия