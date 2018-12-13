Опубликованы фото из четвертой серии финала "Игры престолов"

Премьера эпизода состоится в 5 мая.

В сети появились новые кадры из предстоящей четвертой серии финального сезона "Игры престолов". Фотографии были опубликованы изданием New York Post.

Всего фанатам удалось увидеть восемь снимков из нового эпизода, сюжет которого развернется события после сражения за Винтерфелл с белыми ходаками. В следующем эпизоде зрителям могут показать сражения с войсками Серсеи Ланнистер.

Премьера эпизода состоится в 5 мая. Предположительно, продолжительность серии составит 78 минут.

Фото: New York Post