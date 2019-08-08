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Осенью владельцы карт "Мир" и ЕКП будут ездить в метро за 35 и 30 рублей
Сегодня, 13:24
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Cherepanov

Осенью владельцы карт "Мир" и ЕКП будут ездить в метро за 35 и 30 рублей

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Разницу между льготным и действующим тарифами будет выплачивать АО "Национальная система платежных карт".

С сентября 2019 года в петербургском метро начнет действовать льготный тариф: 35 руб. за оплату поездки картой "Мир" и 30 руб. для владельцев "Единой карты петербуржца". Об этом сообщил "Петербургский дневник" с ссылкой на информацию с заседания правления комитета по городским тарифам.

Разницу между льготным и действующим тарифами будет выплачивать АО "Национальная система платежных карт". Новый тариф должен стимулировать петербуржцев чаще пользоваться бесконтактными банковскими картами.

Тарифы должны быть доступны для потребителей и экономически обоснованы для предприятий. Принятые решения направлены на создание благоприятной среды проживания и улучшение качества жизни петербуржцев.

Председатель Комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин

Также Смольный не исключает возможность появления подобных льгот в автобусах, троллейбусах и трамваях. По электронному билету "Подорожник" некоторые скидки уже предусмотрены.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что злоумышленники успели потратить 1,5 млн рублей из похищенного банкомата в Сестрорецке.

Фото: открытый источник

Теги: карты мир и екп, льготные тарифы в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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