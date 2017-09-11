В Петербурге пройдет тестирование белорусский электробус

В Петербурге начнет следовать электробус из Белоруссии.

В Петербурге испытание пройдет белорусский электробус, он начнет следовать уже в сентябре. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Электробус Vitovt E433 прибудет в Северную столицу уже в этом месяце, Андрей Лызин, глава "Пассажировтранса" подписал соответствующие документы о тестировании пилотного транспорта. Соглашение о его передаче было принято 8 сентября в Минске.

Тестирование низкополого электробуса будет проходить в течение полугода, затем специалисты осмотрят техническую составляющую новинки. Также специалисты уделят внимание на экономические параметры работы электробуса.

В "Пассажировтранс" сообщили, что Двухсекционная новинка имеет современный дизайн, систему накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с возможностью зарядки на конечных остановках.

Фото: "Пассажировтранс"